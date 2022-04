Concert : Ann Wyn Theneuille Theneuille Catégories d’évènement: Allier

Theneuille Allier Theneuille Allier À l’issue de son Assemblée Générale, l’association Par D’Sus La Bouchure vous proposera un concert avec Ann Wyn, un groupe qui se définit comme ethno rock, mais c’est bien plus que cela !

Participation au chapeau.

