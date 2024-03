Concert : Anita Farmine Mezières-Lez-Cléry Mezieres-lez-clery, samedi 8 juin 2024.

Concert : Anita Farmine Anita Farmine en concert à Mézières-lez-Cléry Samedi 8 juin, 16h00 Mezières-Lez-Cléry Voir https://mezieres-lez-clery.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Anita Farmine porte en elle le métissage. De sa belle plume et de son envoûtante voix, elle bâtit des ponts entre l’Iran et la France, relie la world music, le jazz et l’électro, poétise la vie en trois langues et séduit par sa lumière…

Venez l’écouter lors de ce concert organisé par la municipalité de Mézières-lez-Cléry.

Mezières-Lez-Cléry 36 Rue du Bourg, Mezieres-lez-clery Mezieres-lez-clery [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 45 61 76 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mezieres-lez-clery.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@mezieres-lez-clery.fr »}]

© Ludovic Letot