Médiathèque d’Amilly, le samedi 20 novembre à 18:00

L’école municipale de musique d’Amilly vous propose un concert animation le samedi 20 novembre à l’audtorium de la médiathèque. Passe sanitaire obligatoire Réservation obligatoire auprès de l’école de musique Concert animation à l’école de musique “Couleurs latines” Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T20:00:00

