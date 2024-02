Concert Angie Palmer en concert dans The Blues Rider Le Coupe Gorge Parthenay, samedi 23 mars 2024.

Concert Angie Palmer en concert dans The Blues Rider Le Coupe Gorge Parthenay Deux-Sèvres

Angie Palmer en concert dans The Blues Rider. Au Royaume-Uni elle a partagé la scène avec beaucoup de grands joueurs et des chanteuses de blues, comme Jeff Beck, Alvin Lee, Gary Moore, Jack Bruce, Leslie West Montain, Joe Bonamassa and Wilco Collins/Dr Feelgood. Elle a également participé à de nombreux festivals tant à l’étranger qu’en France. C’est du lourd, à ne pas manquer… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine rotureauch@gmail.com

