CONCERT ANGE Nancy, samedi 3 février 2024.

Après quelques milliers de concerts à travers le monde, à l’aube de ses 80 ans, Christian Décamps effectuera son dernier tour de piste lors de cette tournée avant de laisser place à d’autres anges le 31 janvier 2025. Qu’importe! Un ange est éternel…

Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique. Ange invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité…

Première partie Pat O’May

Welcome To A new World c’est l’album et le concert porté par Pat O’May, un artiste généreux, habité, qui va vous entraîner dans son univers Rock aux accents pluriels. Toujours incroyablement inventif et sincère il explose les scènes dans l’énergie, faisant corps avec sa guitare, entouré de ses musiciens avec lesquels il partage la scène dans la plus grande complicité. L’invitation est lancée, n’hésitez pas à rejoindre l’univers de ce nouveau concept à la croisée des chemins entre Matrix et Tommy des Who.

Ouverture des portes à 19h30

Vente de mini cake sur placeTout public

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@lautrecanalnancy.fr

