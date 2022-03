Concert Anères Anères Catégories d’évènement: Anères

Anères Hautes-Pyrénées Anères BARAQUE A FREE : concert exceptionnel ! Baraque à Free est un collectif toulousain qui rassemble de jeunes improvisateurs de la scène locale. Réunis autour d’un projet d’Orchestre, ilsproposent une musique hybride, créative et originale.

Née d’un souffle d’improvisation, bercée dans le jazz et la noise, leur musique est une succession d’événements passant de rencontres subtiles à des joutes orchestrales qui explorent des modes de direction sur mesure.

La démarche du collectif vise à expérimenter la contrainte dans l'improvisation, ce qui conduit les musiciens à travailler sur des notations alternatives adaptées aux diverses pensées compositionnelles (partitions graphiques, verbales, gestes etc.). À travers son fonctionnement artistique et humain, Baraque à free souhaite poser les jalons d'une musique plus libre, émancipée autant qu'émancipatrice. Participation libre mais nécessaire. Organisé par Remue-Méninges.

