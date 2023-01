CONCERT ANDREA CAPARROS & ÉMILE MELENCHON Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: 88100

88100 Bossa Nova (Toulon). Andréa Caparros – voix, Émile Mélenchon – guitare.

La musique d’Andrea Caparros est le reflet de ses origines. Issue d’une mère brésilienne et d’un père musicien de jazz, c’est tout naturellement qu’elle colore son univers de ces influences tropicales et virtuoses. Accompagnée par la guitare généreuse d’Emile Mélenchon, le spectre musical s’élargit pour faire place au métissage, entre tradition et modernité, laissant place à leur talents d’improvisateurs d’instants et d’instinct. Ensemble, ils osent avouer leur amour pour une musique acoustique d’émotion sans artifice. Coup de coeur assuré !]

Réservations à l'Office de tourisme de Saint-Dié +33 3 29 42 22 22

