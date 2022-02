Concert André Manoukian et Jean-François Zygel – Duel aux Arènes Parentis-en-Born, 18 juin 2022, Parentis-en-Born.

Concert André Manoukian et Jean-François Zygel – Duel aux Arènes Place Arènes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 23:00:00 Place Arènes Roland Portalier Arènes Roland Portalier

Parentis-en-Born Landes

C’est le premier concert dans les Arènes couvertes Roland Portalier !

Sur la scène, deux pianos sont face-à-face ! Tous les coups sont permis dans le duel André Manoukian et Jean-François Zygel. Il faut dire qu’en termes de répartie (pianistique et verbale) les deux protagonistes ne sont pas en reste ! Mais rassurez-vous, la lutte est plutôt bon enfant et le ton léger ! Chacun à son clavier, tantôt adversaires tantôt complices, les deux musiciens se disputent une partie de notes engagée. Nourries de variations et de plages improvisées, leurs tribulations visitent les grandes figures que sont Jacques Brel, Jean-Sébastien Bach, Bill Evans ou encore Duke Ellington.

André Manoukian et Jean-François Zygel ont tous les deux le verbe, le piano, l’humour, l’expression, la passion de la musique et un talent extraordinaire de transmission.

– TARIFS & BILLETTERIE À VENIR –

+33 5 58 82 71 46

pôle animation et vie de la cité

Place Arènes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

