Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers, le vendredi 9 juillet à 20:30

Ce spectacle, sous forme de causerie musicale sur des chansons, inconnues ou méconnues, du poète à la pipe. Il vous chantera et vous fera découvrir les recoins cachés de ces petits bijoux qui n’ont jamais été diffusés sur les médias.

Place à 5 € – Gratuit pour les -12 ans

Spectacle sous forme de causerie musicale Ecole Jacques Prévert et Les Marronniers Rue des écoles, 84370 Bédarrides Bédarrides Vaucluse

2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T23:00:00

