Concert Andoins, vendredi 24 mai 2024.

Concert Andoins Pyrénées-Atlantiques

18h, ouverture de la caravane et restauration.

20h30, soirée concert avec M’airsidorien et Cluster Connection. Entre funk et sonorités balkaniques, un cocktail détonant pour une soirée festive pleine de groove positif !!!!

En cas de pluie, repli salle des arcades. .

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24

Café Associatif Com a la Maysou

Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comalamaysou@gmail.com

