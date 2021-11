Concert Anda-Lutz à l’espace Robert Hossein Lourdes, 12 novembre 2021, Lourdes.

Guillaume Lopez a imaginé un dialogue inédit entre musique du monde, musique improvisée et musique classique. En quartet sur les routes du département d’abord, puis avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse pour un concert en grande formation à l’Espace Robert Hossein de Lourdes le vendredi 12 novembre à 20h30.

Guillaume Lopez est un musicien accompli, chanteur imaginatif et multi-instrumentiste, en perpétuelle quête de rencontres et de prises de risque. Pétri de culture classique, il s’initie aux musiques traditionnelles, à l’improvisation et à la chanson pour élargir son champ d’expression. Ses créations puisent dans le répertoire occitan tout autant que dans ses racines espagnoles, un héritage familial riche et marqué par la Retirada, l’exil des Républicains espagnols. Avec trois complices ouverts comme lui aux quatre directions cardinales, Guillaume Lopez a imaginé un trait d’union entre le Maghreb, l’Espagne et les Pays d’Oc, entre hier et demain, rage et douceur, rêve et réalité. C’est dans cette formation que le public les découvrira dans plusieurs lieux du département. Pour l’écrin de l’Espace Robert Hossein à Lourdes, Guillaume Lopez a invité l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Le trompettiste Nicolas Gardel a réalisé les arrangements qui réunissent 15 musiciens de haut vol, virtuoses et sensibles, pour donner encore plus de reliefs et de contrastes à cette création à la fois enracinée et vagabonde…

Tarifs de 10 à 28 €

Billetterie PARVIS via le lien ci-dessous ou sur place en réservant au 05 62 90 08 55.

