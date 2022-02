Concert : Anarchicks + Jades + Les Filles d’Odin Le Havre, 26 février 2022, Le Havre.

Concert : Anarchicks + Jades + Les Filles d’Odin Le Havre

2022-02-26 – 2022-02-26

Le Havre Seine-Maritime

> Anarchicks – Concert – [Punk garage]

Si la musique est une arme, les Anarchicks en sont la gâchette ! Influencé.es par des rythmes funk et psychés, les cinq portugais.es jouent un punk garage maison, impulsif et sincère. Portée par quatre voix dissidentes, leur musique turbulente et colorée sème la discorde et crée l’agitation. Une soirée qui s’annonce explosive !

> Jades – Concert – [Metal/rock]

Prenez quatre nanas, une rencontre dans des circonstances mystérieuses et ajoutez y un max de rock’n’roll. Après avoir formé le groupe à Paris en 2016, Lyndsay, Taïphen, Chloé et Cherry enchaînent les dates. L’objectif de Jades ? Proposer une recette à base d’influences piochées aux quatre coins de la musique amplifiée (slash, metal, punk, 80′, etc.) et montrer que les filles armées de passion et d’acharnement peuvent soulever des montagnes, en plus de leur matos.

> Les Filles d’Odin – Concert – [Rock]

Groupe Rock normand 100% féminin, Les Filles d’Odin proposent des reprises dynamiques (Joan Jett, Pat Benatar, L7, The Donnas, …). 100% de bonne humeur assurée !

Le samedi 26 février 2022 à 20h00 au Tetris.

> Anarchicks – Concert – [Punk garage]

Si la musique est une arme, les Anarchicks en sont la gâchette ! Influencé.es par des rythmes funk et psychés, les cinq portugais.es jouent un punk garage maison, impulsif et sincère. Portée par quatre voix…

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

> Anarchicks – Concert – [Punk garage]

Si la musique est une arme, les Anarchicks en sont la gâchette ! Influencé.es par des rythmes funk et psychés, les cinq portugais.es jouent un punk garage maison, impulsif et sincère. Portée par quatre voix dissidentes, leur musique turbulente et colorée sème la discorde et crée l’agitation. Une soirée qui s’annonce explosive !

> Jades – Concert – [Metal/rock]

Prenez quatre nanas, une rencontre dans des circonstances mystérieuses et ajoutez y un max de rock’n’roll. Après avoir formé le groupe à Paris en 2016, Lyndsay, Taïphen, Chloé et Cherry enchaînent les dates. L’objectif de Jades ? Proposer une recette à base d’influences piochées aux quatre coins de la musique amplifiée (slash, metal, punk, 80′, etc.) et montrer que les filles armées de passion et d’acharnement peuvent soulever des montagnes, en plus de leur matos.

> Les Filles d’Odin – Concert – [Rock]

Groupe Rock normand 100% féminin, Les Filles d’Odin proposent des reprises dynamiques (Joan Jett, Pat Benatar, L7, The Donnas, …). 100% de bonne humeur assurée !

Le samedi 26 février 2022 à 20h00 au Tetris.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-20 par