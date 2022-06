CONCERT – ANALOVE MY LOG ELECTRO PARTY

2022-06-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-30 Les soirées « Analove My Log » ont pour ambition de réunir et présenter au public des producteurs de musique électronique (techno, house, acid, Downtempo, Ambiant) qui jouent « live » sur synthés analogiques, modulaires, boîtes à rythmes et autres machines qui font les belles heures d’un courant devenu incontournable. Après six folles éditions au Château 404 en France et à La Shop à Montréal, cette septième édition sera de retour à Metz et toujours organisée par le label franco/canadien Chez Kito Kat Records . Elle mettra en scène 5 formations internationales qui joueront « Live » et trois dj set de membre du label, pour une soirée résolument electro/techno, entre break, minimal, IDM en passant par des sets plus expérimentaux et dark. Programme

18h – 19h : S.H.I.Z.U.K.A. (Metz / Techno / Idm)

19h – 20h : Kuston Beater (Luxembourg / Sound Design)

20h – 21h : D.B.Y. (Dog Bless You) (Montreal / Lofi Break)

21h – 21h30 : Animaux Primitifs (Nantes / Analog Ambiant)

21h30 – 22h15 : Mr Bios (Metz / Techno)

22h15 – 23h : Vigliensoni (Chili / Avant Garde Electro)

23h – 23h45 : Elaina Vierce (Argentine / Techno Break)

23h45 – 0h30 : VFO89 (Brussels / Electro Break)

