Concert Ana Popovic + Guest Atelier des Môles Montbéliard, vendredi 29 mars 2024.

ANA POPOVIC Blues RS

2020 a marqué les 20 ans de carrière d’Ana Popovic. Malgré une année compliquée pour le spectacle vivant la guitariste, chanteuse et compositrice primée sort « Live for LIVE », un CD et un DVD d’une heure et demi, un aboutissement après des milliers de concerts joués dans le monde entier et dont elle est si fière. Ce concert tourné en France au Festival de Guitare d’Issoudun 2019, plein d’énergie met en valeur non seulement les talents de guitariste d’Ana, mais aussi de son fabuleux groupe, qui fusionne avec succès des styles blues. La passion d’Ana sur scène est si évidente que le titre le résume, c’est pour cela qu’elle vit !

Ana Popovic se retrouve dans un groupe d’excellents guitaristes de blues moderne. Elle est apparue sur les couvertures du magazine Vintage Guitar et Guitar Player. Elle a été la seule artiste féminine à participer à six tournées nationales d’Experience Hendrix. NPR Weekend Edition a fait l’éloge de sa « technique fougueuse sur la Stratocaster ». Presque tous ses albums ont atteint le sommet des Billboard Blues Charts. Ana et son groupe de six musiciens ont tourné sans relâche, partageant les scènes avec B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Joe Bonamassa et bien d’autres. EUR.

Atelier des Môles 1 Avenue Gambetta

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29



