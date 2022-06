Concert : An Nor – Duo Liard-Madec, invitée Eléonore Billy, 24 juillet 2022, .

Concert : An Nor – Duo Liard-Madec, invitée Eléonore Billy



2022-07-24 17:15:00 – 2022-07-24 18:15:00

La musique du duo de Maude Madec et Gurvan Liard se construit autour d’une matière traditionnelle enrichie de sons électro-acoustiques. Les timbres bruts de la vielle et de la bombarde, la langue bretonne chantée, s’installent ici dans une proposition musicale intime alternant compositions et répertoire.

An Nor #2, c’est la rencontre éphémère du duo Liard/Madec et de la joueuse de nyckelharpa Eléonore Billy, spécialiste des musiques du nord de l’Europe. Elle rejoint An Nor et permet au duo d’établir une nouvelle géographie pour sa musique, de nouvelles frontières tracées délibérément et instinctivement.

Eleonore Billy : nyckelharpa

Gurvan Liard : vielle électro-acoustique, boucles, effets

Maude Madec : chant, bombarde

Yanna Plougoulm : son

Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

La musique du duo de Maude Madec et Gurvan Liard se construit autour d’une matière traditionnelle enrichie de sons électro-acoustiques. Les timbres bruts de la vielle et de la bombarde, la langue bretonne chantée, s’installent ici dans une proposition musicale intime alternant compositions et répertoire.

An Nor #2, c’est la rencontre éphémère du duo Liard/Madec et de la joueuse de nyckelharpa Eléonore Billy, spécialiste des musiques du nord de l’Europe. Elle rejoint An Nor et permet au duo d’établir une nouvelle géographie pour sa musique, de nouvelles frontières tracées délibérément et instinctivement.

Eleonore Billy : nyckelharpa

Gurvan Liard : vielle électro-acoustique, boucles, effets

Maude Madec : chant, bombarde

Yanna Plougoulm : son

Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

dernière mise à jour : 2022-06-23 par