Concert « Amours déçus, Amours cachés » : Festival Rosa Musica Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: 26790

Suze-la-Rousse

Concert « Amours déçus, Amours cachés » : Festival Rosa Musica Suze-la-Rousse, 3 août 2022, Suze-la-Rousse. Concert « Amours déçus, Amours cachés » : Festival Rosa Musica château de Suze- la -Rousse Cour d’honneur Suze-la-Rousse

2022-08-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-03 23:00:00 23:00:00 château de Suze- la -Rousse Cour d’honneur

Suze-la-Rousse 26790 EUR Un concert de Sextuor à cordes avec « Le Souvenir de Florence » de Tchaïkovski et un Sextuor de Brahms. château de Suze- la -Rousse Cour d’honneur Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 26790, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse château de Suze- la -Rousse Cour d'honneur Ville Suze-la-Rousse lieuville château de Suze- la -Rousse Cour d'honneur Suze-la-Rousse Departement 26790

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse/

Concert « Amours déçus, Amours cachés » : Festival Rosa Musica Suze-la-Rousse 2022-08-03 was last modified: by Concert « Amours déçus, Amours cachés » : Festival Rosa Musica Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 3 août 2022 26790 Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790