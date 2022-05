Concert : Amour Baroque Fréhel, 3 août 2022, Fréhel.

Concert : Amour Baroque Sables d’Or les Pins Chapelle de Sables d’Or Fréhel

2022-08-03 – 2022-08-03 Sables d’Or les Pins Chapelle de Sables d’Or

Fréhel Côtes d’Armor

Amour Baroque C’est un ensemble musical composé d’artistes spécialisés en musique baroque qui jouent sur des copies d’instruments anciens et à diapason de 415Hz. La voix de contre ténor, le hautbois baroque , la viole de gambe et le clavecin jouent en solo, duo, trio et quatuor et nous permettent ainsi d’apprécier les différentes couleurs instrumentales. Organisé par l’association A l’Est des Dunes Possibilité de réserver vos places pour les concerts de la chapelle. nLe règlement et le retrait des billets s’effectueront à l’entrée de la chapelle le soir du concert. n- à la Petite Epicerie des Sables D’Or n- à l’ Office tourisme Erquy.

Amour Baroque C’est un ensemble musical composé d’artistes spécialisés en musique baroque qui jouent sur des copies d’instruments anciens et à diapason de 415Hz. La voix de contre ténor, le hautbois baroque , la viole de gambe et le clavecin jouent en solo, duo, trio et quatuor et nous permettent ainsi d’apprécier les différentes couleurs instrumentales. Organisé par l’association A l’Est des Dunes Possibilité de réserver vos places pour les concerts de la chapelle. nLe règlement et le retrait des billets s’effectueront à l’entrée de la chapelle le soir du concert. n- à la Petite Epicerie des Sables D’Or n- à l’ Office tourisme Erquy.

Sables d’Or les Pins Chapelle de Sables d’Or Fréhel

dernière mise à jour : 2022-05-13 par