CONCERT AMIS DE L'ORGUE DE NOTRE DAME DES NATIONS
Eglise sainte Bernadette, 1 rue Général Frère
Vandœuvre-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle
2023-03-05 16:00:00

2023-03-05 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-05

Meurthe-et-Moselle Concert organisé par l’AONDN

Autour des cordes et de l’orgue

Elèves du Conservatoire régional du Grand Nancy

Œuvres choisies dans le répertoire des Grands Maîtres

Panier à l’entracte +33 3 83 35 80 10 http://aondn.org/ AONDN

Eglise sainte Bernadette 1 rue Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy

