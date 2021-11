Concert American Gospel Junior Dax, 11 décembre 2021, Dax.

Concert American Gospel Junior Atrium 1 cours Foch Dax

2021-12-11 – 2021-12-11 Atrium 1 cours Foch

Dax Landes

12 15 EUR Les 9 chanteurs et musiciens d’American Gospel Junior sont tous issus du célèbre show américain “Gospel pour 100 Voix” avec en maîtresse de cérémonie Linda Lee Hopkins.

Ils sont parmi les plus talentueux de leur génération et dégagent une énergie communicative partout où ils passent.

+33 5 58 56 86 86

American gospel junior

Atrium 1 cours Foch Dax

