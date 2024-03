Concert Américain à Isigny Isigny-sur-Mer, jeudi 6 juin 2024.

Concert Américain à Isigny Isigny-sur-Mer Calvados

Belgrade High School Orchestra (Montana USA) Orchestre de cordes 40 jeunes musiciens de l’école interpréteront des œuvres du répertoire classique ainsi que des musiques populaires américaines.

et

The Stockton Portsmen ce choeur d’hommes de la ville de Stockton (Californie) nous enchantera avec cette si populaire musique « Barbershop »!

Ces deux ensembles sont fiers de venir en France pour participer au 80ème anniversaire du Débarquement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 18:30:00

fin : 2024-06-06 20:00:00

8 Rue Thiers

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie christian.nisse@gmail.com

