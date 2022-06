Concert America ! Saint-Léger-sous-Beuvray, 10 juillet 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Concert America !

Lieu-dit Le Moiron Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Maison du Beuvray Lieu-dit Le Moiron

2022-07-10 – 2022-07-10

15 EUR Anima vous fait traverser l’Atlantique avec son nouveau programme America ! Chanson traditionnelle, comédie musicale, Gospel, musique de film… un concert rythmé, festif, où l’on chante, on clap et plus encore !

Au programme : Bernstein, Gershwin, Mancini, Paulus…

animaensemblevocal@gmail.com

