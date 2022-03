Concert AMC joue aux “enfoirés” Châtenoy-le-Royal, 16 avril 2022, Châtenoy-le-Royal.

Concert AMC joue aux “enfoirés” Châtenoy-le-Royal

2022-04-16 – 2022-04-17

Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Châtenoy-le-Royal

13 13 EUR AMC joue aux “enfoirés” : Concert avec les chanteurs de L’association Accordéons musiques et chants et l’orchestre Gilbert DRIGON. Variété française. 1 concert = 2 dates: samedi 16 avril 20H30 et dimanche 17 avril 14H30. Buvette et petite restauration sur place. Réservations possibles et conseillées.

amc.chatenoy@gmail.com

AMC joue aux “enfoirés” : Concert avec les chanteurs de L’association Accordéons musiques et chants et l’orchestre Gilbert DRIGON. Variété française. 1 concert = 2 dates: samedi 16 avril 20H30 et dimanche 17 avril 14H30. Buvette et petite restauration sur place. Réservations possibles et conseillées.

Châtenoy-le-Royal

dernière mise à jour : 2022-03-15 par