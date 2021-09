Rabastens Musée du Pays Rabastinois Rabastens, Tarn Concert ambulatoire Musée du Pays Rabastinois Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Concert ambulatoire Musée du Pays Rabastinois, 18 septembre 2021, Rabastens. Concert ambulatoire

Musée du Pays Rabastinois, le samedi 18 septembre à 16:00

Concert de jazz ambulatoire dans les salles du musée avec arrêts particuliers devant 6 œuvres et commentaires poétiques.

8€, gratuit -18 ans

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

