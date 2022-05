CONCERT AMAZONIA

2022-08-12 21:00:00 – 2022-08-12 21:00:00 Le Brésil à Saint-Michel Chef Chef ! Fruit du mélange de musiciens venus de différents horizons, leur répertoire est fait de reprises d’artistes tels que Tom Jobim, Jorge Ben, Seu Jorge… nDes compositions inspirées d’un large éventail de l’univers musical brésilien dernière mise à jour : 2022-05-13 par

