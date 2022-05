Concert Amateur Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean

Châtillon-Saint-Jean Drôme Châtillon-Saint-Jean Concert amateur au profit de l’association ‘I have a dream’

pour les enfants malades



Répertoire classique et Latino Américain

Piano Claude Marquand

Flûte Marie-Liesse Cognacq http://www.gillons.fr/ Châtillon-Saint-Jean

