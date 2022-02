Concert AmanEos – Polyphonies d’Occitanie et d’ailleurs Saubrigues, 4 mars 2022, Saubrigues.

Concert AmanEos – Polyphonies d’Occitanie et d’ailleurs La Mamisèle 30 Place de la Mairie Saubrigues

2022-03-04 – 2022-03-04 La Mamisèle 30 Place de la Mairie

Saubrigues Landes Saubrigues

5 EUR AmanEos vous invite à sa tournée entre les Landes et le Pays basque ! Trois dates de concerts sont programmées du 4 au 6 mars 2022, autant d’occasions de venir écouter et vous laisser traverser par l’harmonie des voix réunies.

Nous sommes un ensemble dix chanteur·e·s et musicien·e·s naviguant parmi les traditions polyphoniques de la Méditerranée jusqu’aux Balkans.

Chacun·e de nous cultive aussi un intérêt pour d’autres traditions musicales, artistiques et autres disciplines. C’est de la multiplicité de ces ouvertures qu’AmanEos tire sa richesse et sa singularité.

C’est l’occasion de partager un moment joyeux et de créer ensemble la magie que permet la musique. La pratique du chant polyphonique nous relie les un·e·s aux autres d’une manière sensible. Faire sonner un accord, c’est mettre en relation nos voix et nos intentions pour offrir aux oreilles ouvertes un fragment d’humanité.

+33 6 35 48 67 31

AmanEos

La Mamisèle 30 Place de la Mairie Saubrigues

