Concert : Amadou et Mariam ( Wazemmes l’Accordéon) Le Grand Sud Lille, vendredi 3 mai 2024.

Concert : Amadou et Mariam ( Wazemmes l’Accordéon) Vous êtes prêts pour une expérience musicale hors du commun ?

Ne manquez pas le Grand Concert d’Amadou & Mariam, un événement exceptionnel qui promet une soirée magique et envoûtante ! Vendredi 3 mai, 20h00 Le Grand Sud à partir de 24 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:00:00+02:00

️ Billetterie : https://ypl.me/uPx

Amadou & Mariam, le célèbre duo malien, vous transporte dans leur univers musical unique, mêlant rythmes envoûtants, mélodies enchanteresses et messages d’espoir. Avec leur musique riche en couleurs et en émotions, ils vous feront voyager au cœur de l’Afrique et vous laisseront des souvenirs impérissables. ✨

Première partie prochainement annoncée !

