Concert Amadeus & Alexandre Guebwiller, samedi 26 avril 2025.

34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Fort du succès de leur récente interprétation de Carmina Burana de Carl Orff dans la Nef, l’Ensemble Vocal de Guebwiller s’affirme comme un choeur amateur régional de premier plan. Cette fois, il s’associe à un orchestre entièrement féminin pour explorer un monument de la musique liturgique de Mozart, et l’exaltation à la fois romantique et tribale des danses du grand Alexandre Borodine. Ce concert “sans limite” promet un bouquet de sonorités prêtes à éclater pour notre plus grand plaisir !

Plein tarif 12€

Pass couvent 60€ les 6 billets soit 10€ la place

Moins de 28 ans Carte Culture Pass culture 6€

RSA, Personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi 6€

Tarif solidaire 3€ EUR.

Début : 2025-04-26 20:30:00

fin : 2025-04-26

34 rue des Dominicains

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est billetterie@les-dominicains.com

L’événement Concert Amadeus & Alexandre Guebwiller a été mis à jour le 2024-09-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

