Concert Amad Trio à Espédaillac

Concert Amad Trio à Espédaillac, 8 juillet 2022, . Concert Amad Trio à Espédaillac

2022-07-08 – 2022-07-08 Ce trio est composé de :

Pierre SAUNIERE au saxophone

Freddy BLONDEAU à la contrebasse

Venez découvrir l' Amad trio pour un concert de jazz au café associatif de l'oustal ! loustal.espedaillac@gmail.com

@café associatif de l'oustal

