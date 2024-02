Concert « Am Ketenes » Saint-Gaultier, samedi 10 février 2024.

Concert « Am Ketenes » Saint-Gaultier Indre

Lundi

Concert Am Ketenes au restaurant Les Chimères à Saint-Gaultier.

Réchauffer les coeurs en hiver, se bercer dans les limbes sonores, danser de l’intérieur, oublier l’heure un moment

Et laisser la douceur couler dans les âmes…

Les Chimères ouvrent l’année 2024 en musique avec Am Ketenes, conducteurs d’âmes sensibles vers la beauté du monde, juste le temps, soudain, d’un instant.13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire accueil@leschimeres-brenne.fr

L’événement Concert « Am Ketenes » Saint-Gaultier a été mis à jour le 2024-01-30 par Destination Brenne