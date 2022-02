Concert « Alternatim » La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche « Alternatim » Messe en alternance (Gaspard Corrette – Paul D’Amance) par François Moreau, orgue et Syrinx, ensemble vocal féminin

(dans le cadre des journées européennes du patrimoine) Par François Moreau, orgue et l’ensemble vocal féminin « Syrinx » placé sous la direction de Christine Neveu)

L’habitude de faire chanter alternativement les versets des psaumes par deux chœurs remonte aux premiers siècles du christianisme. Au XIVe siècle s‘est développée une autre pratique, celle de l‘alternatim, terme latin désignant l’exécution alternée, par les chantres et par l‘orgue, des versets d‘une messe. Le programme de ce concert fera entendre La Messe du 8e Ton pour l‘orgue de Gaspard Corrette en alternance avec la Messe Sainte Cécile de Paul D’Amance. Dans le cadre du Festival muscial des Abbaye de La Lucerne d’Outremer « Alternatim » Messe en alternance (Gaspard Corrette – Paul D’Amance) par François Moreau, orgue et Syrinx, ensemble vocal féminin

