Dole Jura Dole 13 13 EUR Un concert autour de la « Messa di Gloria e Credo » de Donizetti, compositeur italien qui a fait de nombreux opéras. Cette « Messa » est un brillant exemple de la grande musique romantique italienne. Tarif à partir de 13€ (en prévente à l’office de tourisme) et 15€ (à l’entrée des concerts) +33 3 84 72 11 22 Un concert autour de la « Messa di Gloria e Credo » de Donizetti, compositeur italien qui a fait de nombreux opéras. Cette « Messa » est un brillant exemple de la grande musique romantique italienne. Tarif à partir de 13€ (en prévente à l’office de tourisme) et 15€ (à l’entrée des concerts) Église Saint Jean L’Évangéliste Place Jean XXIII Dole

