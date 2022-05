Concert Alouane Autre lieu, 8 mai 2022, Genève.

Concert Alouane

Autre lieu, le dimanche 8 mai à 18:00

Alouane ——- ### Musique celtique et d’ailleurs CHRISTINE REGARD – Violon, mandoline PHILIPPE DELZANT – Hautbois, cornemuse, flûtes CHRISTIAN GOZA – Guitares, chant, compositions HECTOR SALAZAR – Basse, guitare, compositions Quatre musiciens de Genève, un répertoire riche et varié de mélodies traditionnelles des mondes celtiques. ​Des chansons et des compositions originales pour un voyage vers d’autres horizons….​ Plus d’information sur: [www.alouane.org](http://www.alouane.org) Participation: 25 chf / enfants, étudiants, AVS – 20chf Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)

25.-

Musique celtique et d’ailleurs

Autre lieu Genève



2022-05-08T18:00:00 2022-05-08T19:30:00