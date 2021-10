Concert : ALMA SOLAR, “Brazilian festive music” Le Buisson-de-Cadouin, 5 novembre 2021, Le Buisson-de-Cadouin.

Concert : ALMA SOLAR, “Brazilian festive music” 2021-11-05 21:00:00 – 2021-11-05 Pôle d’Animation Culturelle Avenue d’Aquitaine

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

EUR Une soirée chaleureuse et épicée: ambiance Brazilian Festive Music avec le groupe Alma Solar. Bar et Restauration Bio et Local sur place à partir de 19h30. Entrée 10€. Gratuit moins de 10 ans. Respect des règles sanitaires en vigueur.

Une soirée chaleureuse et épicée: ambiance Brazilian Festive Music avec le groupe Alma Solar. Bar et Restauration Bio et Local sur place à partir de 19h30. Entrée 10€. Gratuit moins de 10 ans. Respect des règles sanitaires en vigueur.

+33 6 03 24 85 27

Une soirée chaleureuse et épicée: ambiance Brazilian Festive Music avec le groupe Alma Solar. Bar et Restauration Bio et Local sur place à partir de 19h30. Entrée 10€. Gratuit moins de 10 ans. Respect des règles sanitaires en vigueur.

©Le Quai des Possibles

dernière mise à jour : 2021-10-18 par