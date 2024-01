Concert All for Nothing + Piedbouche Atelier des Môles Montbéliard, samedi 24 février 2024.

ALL FOR NOTHING Hardcore NL

Le groupe hardcore basé à Rotterdam ALL FOR NOTHING est bien connu pour ses concerts passionnés et énergiques. La chanteuse Cindy van der Heijden partage ses points de vue et exprime ses frustrations sur des problèmes personnels et mondiaux dans ses chansons franches remplies de riffs rapides, de mélodies, de groove et de breaks qui font danser chaque foule. Jusqu’à présent, ALL FOR NOTHING a sorti quatre albums, ainsi qu’un 45 tours, et a littéralement fait plusieurs tournées à l’autre bout du monde. Le groupe est désormais de retour avec un tout nouvel album « Minds Awake / Hearts Alive ». Il a été enregistré avec Brian « Mitts » Daniels de MADBALL comme producteur, portant ALL FOR NOTHING à un tout autre niveau. L’album comprend 13 nouveaux morceaux tout en conservant leur style hardcore mélodique rapide et groove. Bien qu’il paraisse moderne, ce disque pourrait être décrit comme intemporel. Avec la sortie de « Minds Awake / Hearts Alive », les gars et les filles sont prêts à retourner sur le terrain et à faire ce qu’ils aiment le plus jouer des concerts dans le monde entier. Comme ils le déclarent dans l’une de leurs nouvelles chansons « Le meilleur est encore à venir ! » EUR.

Atelier des Môles 1 Avenue Gambetta

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

