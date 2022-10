Concert ALIZARINA QUARTET Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Trégunc Dans le cadre des concerts du dimanche, la MJC vous propose :

Electro World – Tout public

Avec Margoulins Productions Alizarina Quartet mélange les timbres du violon, du violoncelle et de la batterie, à ceux des synthétiseurs analogiques et à la clarinette klezmer. Puisant dans les traditions celtes et d’Europe de l’Est, le quatuor propose un mariage subtil entre sonorités acoustiques et vigueur électronique. Il en résulte une musique puissante, résolument vivante et onirique. Alizarina mélange les influences Techno, Klezmer, Balkan & Tzigane Tarif unique : 5€ +33 2 98 50 95 93 Trégunc

