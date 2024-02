CONCERT ALIOCHA SCHNEIDER Montpellier, vendredi 1 mars 2024.

CONCERT ALIOCHA SCHNEIDER Montpellier Hérault

D’Aliocha Schneider, on connaît son rôle dans la série Salade Grecque de Cédric Klapisch mais l’on connaît moins son amour pour la musique …

…

Et pourtant !

Il a déjà publié deux albums en anglais et son troisième album qui vient de paraître (Local) est écrit en français.

Les influences et sonorités sont multiples, les textes bruts et sa voix si singulière offre un disque où la fragilité se mêle à l’élégance. Ses premières expériences scéniques ont, elles aussi, été couronnées de succès.

On pourra retrouver cet artiste talentueux en tournée au Québec et dans toute la France, avec notamment deux dates à Paris à la Cigale (complet) et sur la scène mythique de l’Olympia le 05 décembre 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:30:00

fin : 2024-03-01 23:00:00

20 Rue de Verdun

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement CONCERT ALIOCHA SCHNEIDER Montpellier a été mis à jour le 2024-02-15 par OT MONTPELLIER