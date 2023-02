[Concert] Alice Dalle et ses musiciens Varengeville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer

[Concert] Alice Dalle et ses musiciens, 17 février 2023, Varengeville-sur-Mer . [Concert] Alice Dalle et ses musiciens Chapelle Saint-Dominique Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

2023-02-17 – 2023-02-17 Varengeville-sur-Mer

Seine-Maritime En résidence avec ses musiciens, Alice Dalle propose un concert avec le soutien de l’Association des Amis de l’Eglise.

Répertoire choisi entre jazz vocal, rythme brésilien et chanson française : de quoi passer un beau moment de musique ! Alice DALLE : chant

David FACKEURE : clavier

Stéphane BEAUCOURT : basse

Sébastien DEWAELE : batterie contact@amiseglisevarengeville.com +33 2 35 85 12 46 http://www.amiseglisevarengeville.com/ Varengeville-sur-Mer

Lieu Varengeville-sur-Mer Adresse Chapelle Saint-Dominique

2023-02-17

