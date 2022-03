Concert : Alexis HK Solo Playground Melle, 14 mai 2022, Melle.

Concert : Alexis HK Solo Playground Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

2022-05-14 – 2022-05-14 Café du Boulevard 2 Place René Groussard

Melle Deux-Sèvres

Concert : Alexis HK Solo playground samedi 14 mai à 21h au café du Boulevard à Melle.

Alexis HK est sorti de la torpeur de Comme un ours – spectacle à la croisée du

conte, du one man show et du concert mis en scène par Nicolas Bonneau – pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation. Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître au printemps 2022, l’auteur a la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui

le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.

Alexis HK : chant, guitares, ukulélé

Sébastien Collinet : basse, programmations, claviers, guitare, chœurs.

Tarifs : 6€ à 8€.

Assis.

Réservation : café du Boulevard au 05 49 27 01 28.

+33 5 49 27 01 28

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

