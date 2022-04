Concert Alexis HK Bréhal, 13 mai 2022, Bréhal.

Concert Alexis HK Bréhal

2022-05-13 21:00:00 – 2022-05-13 23:00:00

Bréhal Manche

Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître au printemps 2022, l’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. C’est lui qui en parle le mieux :

‘‘Je goûte en écrivant mon envie de retour sur scène le simple plaisir de revenir au monde, avec l’envie plus forte que jamais de retrouver – après la pandémie qui nous a assignés à résidence (et dans mon studio maison) – la scène et le partage des mots, des notes, des rires et des amertumes.

Mon prochain album, ‘‘Bobo Playground’’, est pensé comme un terrain de jeux poétique et musical, où je ris un peu de mon milieu social, que les journalistes ont appelé ‘‘bobo’’, comme une égratignure, une petite blessure.

Ce terme m’amuse beaucoup, et un bobo n’est pas grave tant que quelqu’un est là pour le désinfecter, le panser.

J’aime à proposer des versions simples de mes nouvelles créations dans des concerts solos, ornementés cette fois-ci par un camarade, et c’est ce que je propose aujourd’hui dans ce Solo Playground ‘‘.

culturel@ville-brehal.fr +33 2 33 91 96 93 http://ville-brehal.fr/

Bréhal

