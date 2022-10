Concert : Alexis HK, 16 novembre 2022, .

2022-11-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-16

Alexis HK est de retour au Havre après sa participation à Chansons primeurs en mars 2022.

C’est un poète funambule : en équilibre, il chante avec humour mais sans cynisme toujours avec amour et tendresse. Alexis HK se dirige maintenant vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation musicale. Avec Bobo Playground, son nouvel album sorti en septembre 2022, l’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. Cet album est pensé comme un terrain de jeux poétique et musical, où l’auteur rit un peu de son milieu social, que les journalistes ont appelé « Bobo », comme une égratignure, une petite blessure. Revenir aux sources de la démarche de création, retrouver le plaisir d’un refrain, d’une rengaine, d’une phrase musicale, pour dépasser les angoisses de l’effondrement.

Mercredi 16 novembre à 20h, au Petit Théâtre – Tout public

Tarif : 15€

