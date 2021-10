Lisieux Salle Mosaic Calvados, Lisieux Concert / Alexis Evans + DJ Ordoeuvre Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

ALEXIS EVANS + DJ ORDOEUVRE ————————— À l’occasion des Fifties – Sixties, Mosaic – La Salle vous propose une programmation 100% vintage. Le 8 octobre, oubliez l’année 2021 pour replonger dans l’ambiance des années 1950 et 1960. DJ Ordoeuvre et Alexis Evans vont vous faire swinguer dès 20h45 (oui, un petit quart d’heure avant le top départ du concert pour un avant-goût festif) ! **>> 6,50€ plein tarif – 3,50€ tarif réduit, ouverture des portes à 20h30.**

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T23:59:00

