Concert – Alexei Aigui et Michel Gentil Café-théâtre Andarta Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Concert – Alexei Aigui et Michel Gentil Café-théâtre Andarta, 10 mars 2023, Die . Concert – Alexei Aigui et Michel Gentil 57 Rue Emile Laurens Café-théâtre Andarta Die Drôme Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens

2023-03-10 – 2023-03-10

Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens

Die

Drôme EUR Concert d’improvisation musicale! Organisé par l’association Kaléidiescope. Alexei Aigui- violon, Michel Gentil- Guitare. cafetheatreandarta@gmail.com +33 4 75 22 00 81 Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Die Drôme Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Ville Die Departement Drôme Lieu Ville Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die /

Concert – Alexei Aigui et Michel Gentil Café-théâtre Andarta 2023-03-10 was last modified: by Concert – Alexei Aigui et Michel Gentil Café-théâtre Andarta Die 10 mars 2023 57 Rue Emile Laurens Café-théâtre Andarta Die Drôme Café-théâtre Andarta Die Drôme

Die Drôme