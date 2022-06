CONCERT ALEX TOUCOURT Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: 57370

Phalsbourg 57370 Il y a un peu plus de dix ans débarquait sur la scène française le Lorrain Alex Toucourt ! Habillées par ses propres arrangements et réalisées par Dominique Ledudal, les chansons et ballades pop-folk d’Alex Toucourt nous embarquent au gré de ses histoires et de ses sentiments en jouant avec les émotions vives comme avec les rires francs. Sur le fil, toujours. contact@lecotyledon.fr +33 3 87 25 33 20 https://www.lecotyledon.fr/ Phalsbourg

