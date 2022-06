Concert Alex Bauer, 21 octobre 2022, .

Concert Alex Bauer

2022-10-21 – 2022-10-21

Radio Londres, est le septième et nouvel album d’Axel Bauer, dans lequel il rend hommage à un esprit de résistance historique, le transposant dans notre monde contemporain avec conviction et humilité combinées. Cinquante-huit minutes haletantes et accrocheuses, un grand disque à l’image de l’artiste et, par extension, à celle de la vie elle-même : chaleureux, addictif, simple et mortel.Cette suite harmonieuse de chansons brûlantes, nourries de mélodies entêtantes taillées dans le roc(k) d’une sensibilité à fleur de peau,…

