Concert Alea Trio Dinan, 14 mai 2022, Dinan.

Concert Alea Trio Argile & Vin 11 rue de la Chaux Dinan

2022-05-14 – 2022-05-14 Argile & Vin 11 rue de la Chaux

Dinan Côtes d’Armor

L’association Culture Remp’Art vous propose de (re)découvrir ALEA Trio, à l’occasion de leur 1er concert public accompagnés de Gabriel Jégo, leur nouveau percussionniste. Une voix, une guitare et des percussions qui s’accordent pour réinterpréter des classiques de la Chanson Française, du jazz, et de la tradition latino-américaine.

Repas entre 19h et 20h30, début du concert à 20h45.

Durée du concert : 1h45

Le silence est fermement exigé pendant le concert.

Réservation en ligne

+33 9 80 37 05 12

L’association Culture Remp’Art vous propose de (re)découvrir ALEA Trio, à l’occasion de leur 1er concert public accompagnés de Gabriel Jégo, leur nouveau percussionniste. Une voix, une guitare et des percussions qui s’accordent pour réinterpréter des classiques de la Chanson Française, du jazz, et de la tradition latino-américaine.

Repas entre 19h et 20h30, début du concert à 20h45.

Durée du concert : 1h45

Le silence est fermement exigé pendant le concert.

Réservation en ligne

Argile & Vin 11 rue de la Chaux Dinan

dernière mise à jour : 2022-05-05 par