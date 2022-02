CONCERT : ALCAZ Digne-les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

CONCERT : ALCAZ Digne-les-Bains, 24 mars 2022, Digne-les-Bains. CONCERT : ALCAZ Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains

2022-03-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-24 20:30:00 20:30:00 Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945

Digne-les-Bains Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence “Portés par les vents” est un concert qui vous emmènera dans un voyage inouï, de Philadelphie vers le cercle polaire chez les Inuits en passant par le Québec et qui se termine à Marseille… la nuit. ccrc@dignelesbains.fr +33 4 92 30 87 10 https://www.centreculturelrenechar.fr/ Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains

