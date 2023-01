Concert Albøsax Saint-Pée-sur-Nivelle, 4 mars 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle .

Concert Albøsax

Place Xan Ithourria Salle culturelle Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Salle culturelle Larreko Place Xan Ithourria

2023-03-04 21:00:00 – 2023-03-04 00:00:00

Salle culturelle Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle

Pyrénées-Atlantiques

20 20 EUR Albøsax c’est le mariage inédit de 4 albokas avec 4 saxophones plus une section rythmique.

L’alboka est un instrument à souffle continu, traditionnel du Pays basque pour lequel s’est passionné Mixel Ducau compositeur et multi instrumentaliste.

Il a eu l’idée de l’associer à une section de saxophones avec des orchestrations façon « big band ».

Le résultat donne un son tout-à-fait nouveau et original. En mélangeant le trad et des styles multiples, il fait entendre l’alboka dans un contexte vraiment nouveau, riche et excitant. Un pas décisif pour notre petit instrument chéri.

Albøsax c’est le mariage inédit de 4 albokas avec 4 saxophones plus une section rythmique.

L’alboka est un instrument à souffle continu, traditionnel du Pays basque pour lequel s’est passionné Mixel Ducau compositeur et multi instrumentaliste.

Il a eu l’idée de l’associer à une section de saxophones avec des orchestrations façon « big band ».

Le résultat donne un son tout-à-fait nouveau et original. En mélangeant le trad et des styles multiples, il fait entendre l’alboka dans un contexte vraiment nouveau, riche et excitant. Un pas décisif pour notre petit instrument chéri.

albosax

Salle culturelle Larreko Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

dernière mise à jour : 2023-01-03 par