Concert Albin de la Simone Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort, mercredi 7 février 2024.

Concert Albin de la Simone Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort Charente-Maritime

Musicien à l’univers chic et intimiste, arrangeur hors-pair, fabriquant de sons farfelus et généreux. Il nous livre une fresque élégante, discrètement voluptueuse, dans un esprit sensiblement plus pop qu’à l’accoutumée.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine billetterie@theatre-coupedor.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 20:30:00

fin : 2024-02-07 22:00:00



