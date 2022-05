CONCERT – ALBAÏDO Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

CONCERT – ALBAÏDO Espace culturel et social 16 place de la Pranzière Cornimont

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 22:00:00

Cornimont Vosges Cornimont 8 EUR Concert organisé par le groupe de musique “ALBAÏDO” à l’ECSP de Cornimont. Tarifs : 6€ adhérent ECSP ou 8€. contact@ecsp-cornimont.org +33 3 29 25 42 83 Espace culturel et social 16 place de la Pranzière Cornimont

